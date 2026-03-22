Хижняк – про переможний дебют на профі-рингу: Чекав дійсно дуже довго і радий, що цей день настав

Софія Кулай — 22 березня 2026, 09:03
Олександр Хижняк
instagram.com/khyzhniak_oleksandr

Олімпійський чемпіон-2024 з боксу Олександр Хижняк (1-0, 1 KO) відреагував на свою дебютну перемогу у професійному рингу над колумбійцем Вільмером Бароном (8-13-1, 6 КО).

Його цитує Суспільне Спорт.

Український боксер привітав усіх, хто чекав його дебютного поєдинку у професіоналах. Він відзначив свого досвідченого суперника, який має гарний удар.

Радий, що вдалося закінчити поєдинок достроково. Я щасливий, бо цього чекав дійсно дуже довго і радий, що цей день настав, що я взагалі переміг. Кожен поєдинок – це хвилювання. Я відповідально ставлюся до своєї роботи і, звичайно, хвилююсь за результат.

Хвилювався, бо це новий світ, новий рівень і нові випробування для мене. І, звичайно, хвилювався також, тому що хотів перемогти і щоб вдалося виконати той обсяг роботи, який ми пропрацьовували до цього поєдинку", – сказав Олександр.

Хижняк додав, що йому було цікаво боксувати у таких рукавичках, у яких інакше відчувається удар, якщо порівнювати з олімпійським.

Також українець порівняв професійний та аматорський бокс.

"Якщо чесно, відчувається різниця: починаючи від рукавичок, закінчуючи таймінгом – взагалі інша кількість раундів. Цікавий світ, новий світ. Єдине, що нас поєднує – це бокс. Щасливий і вдячний Федерації боксу України і Олександру Усику, що є можливість поєднувати олімпійський бокс і професійний", – заявив Хижняк.

Нагадаємо, що дебют Хижняка на профі-рингу був у рамках вечора боксу Rising Stars під егідою Usyk-17 Promotions, який відбувся 21 березня у Лісниках.

Раніше повідомлялося, що також свою дебютну перемогу на професійному рівні здобула Кіра Макогоненко, а Лапін успішно захистив титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі. Після крайнього успіху Даніель заговорив про чемпіонські цілі та те, що прагне повторити шлях Усика.

Ми далі будемо робити те, що робимо, – Усик підбив підсумки вечора боксу Rising Stars
Олександр Хижняк

Олександр Хижняк

Хижняк переміг у дебюті в профі-боксі та інші результати боїв шоу Rising Stars від Усика
Хижняк нокаутував Барона в дебютному бою у професійному боксі
Це два різні бокси: Сосновський – про дебют Хижняка у професіоналах
Дебют Хижняка, поєдинок Лапіна: розклад усіх боїв супершоу від Усика
Хижняк дебютує у професійному боксі: де дивитися бій олімпійського чемпіона

