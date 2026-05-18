Хижняк здобув перемогу на міжнародному турнірі в Сербії

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк здобув перемогу на міжнародному турнірі Belgrade Winner Tournament у Сербії.

У фіналі вагової категорії до 80 кг 30-річний українець переміг представника Туреччини Мерта Айбуга. Також він отримав Кубок за найкращу техніку турнір.

Зазначимо, що у першому поєдинку український боксер здобув перемогу технічним нокаутом в третьому раунді над представником Туреччини Емре Парлаком.

Для Хижняка це був перший турнір на аматорському рівні після тріумфу на Олімпіаді-2024 у Парижі, де він здобув золоту медаль.

Нагадаємо, 21 березня 2026 року Олександр провів дебютний поєдинок на професійному рингу. "Полтавський танк" нокаутував у першому раунді колумбійського боксера Вільмера Барона.

Раніше Хижняк зробив заяву, що його ціллю на аматорському рівні залишається виступ на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.