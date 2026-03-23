Сіренко – про дебют Хижняка: Через швидке завершення не вдалося повноцінно оцінити роботу Олександра в реаліях професійного боксу

Український боксер Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) висловився про дебютний бій Олександра Хижняка (1-0, 1 КО) на професійному рингу.

За словами досвідченого бійця, "Полтавський танк" видав переконливий дебют, продемонструвавши свій фірмовий тотальний пресинг.

"Ефектний нокаут, проте через швидке завершення не вдалося повноцінно оцінити роботу Олександра в реаліях професійного боксу. Чекаємо на його швидке повернення в ринг", – сказав Сіренко.

Владислав додав, що опонент Олександра був не найважчим, однак нормальним для дебютного поєдинку на профі-рингу, який дозволив відчути ринг та зняти психологічну напругу. На думку Сіренка, наступні суперники Хижняка мають бути сильнішими, тому попереду чекають цікаві бої.

Окрім цього, 31-річний боксер оцінив, чи не запізно Хижняк перейшов у професіонали.

"Можливо, трохи й запізно, але подивіться, з яким досвідом та регаліями в аматорському боксі. Тому багато часу на адаптацію йому не знадобиться", – відповів Сіренко.

За словами боксера, перспективи Олександра залежать безпосередньо від його команди, як саме менеджер та промоутер поведуть його кар'єру. Він додав, що вірить у Хижняка, який має усі шанси стати чемпіоном світу.

Нагадаємо, що Хижняк дебютував на профі-рингу 21 березня 2026 року у рамках вечора боксу Rising Stars від компанії Usyk-17 Promotions у Лісниках. Олександр нокаутував колумбійця Вільмер Барон вже у першому раунді протистояння.