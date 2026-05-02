У нього є всі шанси стати чемпіоном світу: Гвоздик – про перспективи Хижняка у професійному боксі

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) оцінив перспективи Олександра Хижняка у професійному боксі.

"Я не бачу, що його плани зʼїздити на ще одну Олімпіаду, можуть якось завадити. Олександр досвідчений спортсмен, так, щось потрібно підправити, щось змінити, але я думаю, що випадково люди олімпійськими чемпіонами не стають.

Тому, думаю вони знають, що роблять і я бачу в нього всі шанси стати чемпіоном світу серед професіоналів", – сказав Гвоздик.