У нього є всі шанси стати чемпіоном світу: Гвоздик – про перспективи Хижняка у професійному боксі
Олександр Хижняк
Інстаграм
Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) оцінив перспективи Олександра Хижняка у професійному боксі.
Його слова передає LuckyPunch.
"Я не бачу, що його плани зʼїздити на ще одну Олімпіаду, можуть якось завадити. Олександр досвідчений спортсмен, так, щось потрібно підправити, щось змінити, але я думаю, що випадково люди олімпійськими чемпіонами не стають.
Тому, думаю вони знають, що роблять і я бачу в нього всі шанси стати чемпіоном світу серед професіоналів", – сказав Гвоздик.
Нагадаємо, що Хижняк дебютував на профі-рингу 21 березня 2026 року у рамках вечора боксу Rising Stars від компанії Usyk-17 Promotions у Лісниках. Олександр нокаутував колумбійця Вільмер Барон вже у першому раунді протистояння.