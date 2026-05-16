Хижняк нокаутував турецького боксера на турнірі в Сербії

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк з перемоги розпочав виступ на міжнародному турнірі Belgrade Winner Tournament у Сербії.

Першим суперником 30-річного українця був представник Туреччини Емре Парлак. Хижняк здобув перемогу технічним нокаутом в третьому раунді.

Зазначимо, що поєдинок проходив у межах вагової категорії до 80 кг.

Для Хижняка це був перший бій на аматорському рівні після тріумфу на Олімпіаді-2024 у Парижі, де він здобув золоту медаль.

Нагадаємо, 21 березня 2026 року Олександр провів дебютний поєдинок на професійному рингу. "Полтавський танк" нокаутував у першому раунді колумбійського боксера Вільмера Барона.

Раніше Хижняк зробив заяву, що його ціллю на аматорському рівні залишається виступ на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.