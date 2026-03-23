Чемпіон Бокс

Сосновський: Хижняк повинний одразу з чемпіоном світу битися?

Олександр Булава — 23 березня 2026, 20:53
Олександр Хижняк
Заслужений тренер України Дмитро Сосновський оцінив дебют Олександра Хижняка у професійному боксі.

Слова фахівця передає Sport-express.ua.

"Він перейшов у професійний бокс, що, на мою думку, докорінно відрізняється від любительського. Тут зовсім інша підготовка. Він що, мав одразу з чемпіоном світу битися?

У нас же люди розмірковують, якщо він олімпійський чемпіон, то має виходити у ринг з чемпіоном світу серед профі. Так неправильно. Є підготовчий період, і він має вийти на певний рівень. Звісно, це перший бій", – розповів Сосновський.

Читайте також :
Хижняк – про переможний дебют на профі-рингу: Чекав дійсно дуже довго і радий, що цей день настав

Нагадаємо, що Хижняк дебютував на профі-рингу 21 березня 2026 року у рамках вечора боксу Rising Stars від компанії Usyk-17 Promotions у Лісниках. Олександр нокаутував колумбійця Вільмер Барон вже у першому раунді протистояння.

Це два різні бокси: Сосновський – про дебют Хижняка у професіоналах
Тренер обрав наступного суперника для Усика
Все може змінити один удар: Сосновський – про бій Усика з Верховеном
Історія дня. Усику пропонували здати бій у фіналі чемпіонату світу, відповідь українця була епічною
Не один Ломаченко називає росіян братами, – екстренер збірної з боксу

