Сосновський: Хижняк повинний одразу з чемпіоном світу битися?

Заслужений тренер України Дмитро Сосновський оцінив дебют Олександра Хижняка у професійному боксі.

Слова фахівця передає Sport-express.ua.

"Він перейшов у професійний бокс, що, на мою думку, докорінно відрізняється від любительського. Тут зовсім інша підготовка. Він що, мав одразу з чемпіоном світу битися?

У нас же люди розмірковують, якщо він олімпійський чемпіон, то має виходити у ринг з чемпіоном світу серед профі. Так неправильно. Є підготовчий період, і він має вийти на певний рівень. Звісно, це перший бій", – розповів Сосновський.