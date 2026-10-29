Грає на руку ворогу: Горуна – про публічну позицію Ломаченка під час війни

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року з карате Станіслав Горуна розкритикував колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) за його позицію щодо війни Росії з Україною.

Його слова передає LB.

"Це, по суті, людина, яка грає на руку ворогу. Він абсолютно не розуміє своєї публічної ваги. Те, що він транслює зараз на аудиторію, є максимально шкідливим для нашого інфопростору, для настрою людей. Він був натхненником, кумиром. Люди з таким авторитетом повинні розуміти свою публічну відповідальність за слова. Він або не усвідомлює й не зчитує реакцію суспільства, або йому просто байдуже, і він сліпо й уперто відстоює своє "московське православ'я головного мозку", – сказав він.

Горуна навів приклад Олександра Усика, який став на бій суспільства.

"На противагу йому – Олександр Усик, який став на бік суспільства. Ломаченко ж втратив повагу й любов власних людей. Оплески Усику й забуття Ломаченку", – зазначив Горуна.

Раніше Ломаченко неодноразово потрапляв у скандал через підтримку проросійської УПЦ МП. Зокрема, ексчемпіон світу зустрічався з митрополитом Лонгіном, який згідно з розслідуванням Української правди має російське громадянство.

Також він висловив підтримку втікачу Сергію Бубці, якого можуть позбавити звання Героя України.

Востаннє Ломаченко боксував навесні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після чого оголосив про завершення кар'єри через проблеми зі спиною, але нещодавно заговорили про повернення Василя на профі-ринг.

На тлі камбеку 38-річному українцю приписували двобій проти переможця зустрічі Емануеля Наваррете проти О'Шакі Фостера. Тріумфатором цієї дуелі став Фостер.

Натомість відомий журналіст Ден Рафаель вже повідомив, що українець підпише новий контракт із промоутерською компанією Top Rank та повернеться на ринг у лютому 2027 року.