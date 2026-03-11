Справжня машина: олімпійський призер – про наступного суперника Усика

Український каратист Станіслав Горуна висловився про майбутній бій Олександра Усика проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена.

Слова спортсмена передає Футбол 24+.

Бронзовий призер ОІ-2020 застеріг свого земляка від недооцінки. Він попередив, що нідерландець є дуже жорстким бійцем.

"Дивився кілька поєдинків за участі Верховена. Напевно, в нього є якесь коріння каратешне, але він більше кікбоксер. Так принаймні себе позиціонує. Скажу, що це дуже жорсткий хлопець. Справжня машина", – сказав Горуна.

При цьому іменитий каратист вважає, що тут буде явний фаворит, тому спортивна складова просідає. Проте поєдинок цікавий із медійної точки зору та фінансово для обох бійців.

"З точки зору спорту бій виглядає абсурдно. Ріко Верховен обмежить себе в техніці та зосередиться лише на ударах руками. Це несправедливо, адже Усик – непереможний топовий боксер. Ріко ж до боксу має опосередкований стосунок. У них абсолютно різна фізична підготовка, техніка рук. Глядачам, звісно, було б цікавіше, якби Ріко дозволили повністю користуватися його технікою. Тоді б Усику стало непереливки. Проте з медійної точки зору – це дуже потужна активація. Ми беремо дві величезні аудиторії з двох видів спорту, які представляють найкращі чемпіони. Суто бізнесова історія виглядає дуже потужно", – підсумував Станіслав.

Зазначимо, що поєдинок Усика проти Верховена відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Напередодні українець розповів, проти кого збирається битись до завершення кар'єри. Він заявив, що загалом проведе три поєдинки.