Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Єдиноборства

Горуна оголосив про завершення кар'єри в карате

Олексій Мурзак — 4 жовтня 2026, 21:04
Горуна оголосив про завершення кар'єри в карате
Станіслав Горуна
Getty Images

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо Станіслав Горуна оголосив про завершення кар'єри в карате.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Кожна хороша історія має свій кінець. А моя історія з карате була неймовірною. Стільки років, поєдинків, перемог, поразок, уроків, людей і спогадів, які назавжди залишаться зі мною.

Та найголовніше – я вдячний за все це. Дякую тобі, карате, за все. Тепер час для нового розділу!", – написав Станіслав.

Останнім турніром 37-річного львів'янина став Karate 1 – Series A у Зальцбурзі. Горуна здобув "золото" у ваговій категорії до 84 кг, перемігши у фіналі співвітчизника Валерія Сонних.

Це був його перший виступ із листопада 2024 року. Тоді на командному Кубку світу в Памплоні каратист зазнав травми коліна.

Найвизначнішим досягненням Горуни стала бронза Олімпійських ігор-2020 у Токіо у категорії до 75 кг. Також він вигравав чемпіонат Європи, Всесвітні та Європейські ігри, здобував "бронзу" чемпіонату світу.

Карате Станіслав Горуна

Карате

Горуна повернувся після дворічної перерви та виграв "золото" Серії А в Зальцбурзі
У купальнику з видом на море: українська чемпіонка зачарувала ефектними кадрами з Хорватії
Українські каратисти вибороли 24 медалі на четвертому етапі Юнацької Ліги
Терлюга посіла перше місце в оновленому рейтингу WFK
Пак: Принциповість боротьби проти "нейтралів" дає вогню моїм боям

Останні новини