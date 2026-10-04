Бронзовий призер Олімпіади в Токіо Станіслав Горуна оголосив про завершення кар'єри в карате.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Кожна хороша історія має свій кінець. А моя історія з карате була неймовірною. Стільки років, поєдинків, перемог, поразок, уроків, людей і спогадів, які назавжди залишаться зі мною.

Та найголовніше – я вдячний за все це. Дякую тобі, карате, за все. Тепер час для нового розділу!", – написав Станіслав.

Останнім турніром 37-річного львів'янина став Karate 1 – Series A у Зальцбурзі. Горуна здобув "золото" у ваговій категорії до 84 кг, перемігши у фіналі співвітчизника Валерія Сонних.

Це був його перший виступ із листопада 2024 року. Тоді на командному Кубку світу в Памплоні каратист зазнав травми коліна.

Найвизначнішим досягненням Горуни стала бронза Олімпійських ігор-2020 у Токіо у категорії до 75 кг. Також він вигравав чемпіонат Європи, Всесвітні та Європейські ігри, здобував "бронзу" чемпіонату світу.