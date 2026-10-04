Горуна повернувся після дворічної перерви та виграв "золото" Серії А в Зальцбурзі

Український каратист Станіслав Горуна здобув золоту медаль на етапі Karate 1 – Series A в австрійському Зальцбурзі.

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо переміг у ваговій категорії до 84 кг, де у фіналі здолав свого земляка Валерія Сонних, який став срібним призером.

Ще одну медаль у цій категорії виборов українець Андрій Торошанко. Він здобув "бронзу".

До повернення в Зальцбурзі Горуна востаннє виступав у листопаді 2024 року на командному Кубку світу в Памплоні, де зазнав травми коліна.

Як відомо, Олімпійських іграх Токіо-2020 Горуна здобув бронзову медаль у куміте у ваговій категорії до 75 кг. У півфіналі українець поступився італійцю Луїджі Бузі з рахунком 0:3.

Нагадаємо, 14 червня в Марокко пройшов заключний етап Прем'єр-ліги з карате сезону-2026, на якому представники України вибороли 4 бронзові медалі