Горуні повернули олімпійську медаль, яку він виставляв на благодійний аукціон

Багаторічному капітану збірної України з карате Станіславу Горуні повернули бронзову медаль Олімпійських ігор-2020, які проходили у 2021 році в Японії.

Про це повідомляє видання NHK.

Станіслав завоював її у змаганнях з карате куміте серед чоловіків у ваговій категорії до 75 кілограмів.

У 2022 році Горуна виставив медаль на благодійний аукціон, щоб підтримати Україну під час російського повномасштабного вторгнення. Нагороду за 20,5 тисяч доларів викупив японець, пов'язаний із клубом карате в Токіо.

Спочатку покупець хотів повернути медаль після завершення бойових дій, але вирішив передати її раніше, щоб висловити надію на мир.

Церемонії передачі медалі відбулася 5 квітня під час візиту Горуни в Японію. У тренажерному залі дитина з клубу карате повісила нагороду на шию володарю.

Станіслав Горуна з повернутою нагородою NHK

Згодом Горуна провів урок карате для місцевих учнів початкової та середньої шкіл.

Раніше повідомлялося, що Горуна став першим іноземцем в історії, який провів тренування для національної команди Японії.