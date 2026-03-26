Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Гірн – про тренувальний табір Ей Джея поруч з Усиком: Ніколи не бачив, щоб Джошуа працював так наполегливо

Софія Кулай — 26 березня 2026, 08:04
Едді Гірн та Ентоні Джошуа
Промоутер Едді Гірн поділився враженнями від візиту до тренувального табору Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Голова компанії "Matchroom Sport" зізнався, що ще ніколи не бачив такої наполегливої роботи від Ей Джея, як тут поруч із Олександром Усиком.

"Неймовірні кілька днів у таборі з Джошуа та командою Олександра Усика. Ніколи не бачив, щоб Джошуа працював так наполегливо та з такою концентрацією. Дорога довга, але не сумнівайтеся – його повернення стане однією з найвражаючих і найпотужніших історій в історії спорту. Не можу бути більш гордим за нього", – написав Гірн.

Джошуа повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у яку він потрапив наприкінці 2025 року. Усик вже прокоментував нинішній стан Ей Джея та оцінив шанси британця стати абсолютним чемпіоном світу.

Джошуа вже приписують ймовірну битву з Ділліаном Вайтом, який дико розкритикував дружбу Ентоні з Усиком.

Раніше повідомлялось, що промоутер Гірн розповів про можливу зустріч Ентоні проти жертви Мозеса Ітауми.

Останні новини