Дуже габаритний хлопець: Гірн оцінив шанси Верховена у бою з Усиком
Промоутер Едді Гірн висловився про шанси Ріко Верховена у поєдинку проти українського надважковаговика Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Його слова передає BadLeftHook.
"Будь-хто був би великим аутсайдером у бою з Усиком, але особливо людина, яка не є професійним боксером. Так, він був на вершині у кікбоксингу, і, якщо чесно, чимало великих бійців прийшли саме з кікбоксингу.
Слухайте, у нього є шанси в цьому бою, тому що він дуже габаритний хлопець, він уміє бити й у нього вистачає сміливості – але він виходить проти одного з найвидатніших бійців усіх часів. Перед ним стоїть надзвичайно складне завдання, і йому доведеться зробити щось справді виняткове.
Але подивіться на весь контекст – саме в таких умовах інколи й трапляються великі сенсації", – сказав Гірн.
Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.
Напередодні український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.