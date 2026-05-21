Дуже габаритний хлопець: Гірн оцінив шанси Верховена у бою з Усиком

Промоутер Едді Гірн висловився про шанси Ріко Верховена у поєдинку проти українського надважковаговика Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає BadLeftHook.

"Будь-хто був би великим аутсайдером у бою з Усиком, але особливо людина, яка не є професійним боксером. Так, він був на вершині у кікбоксингу, і, якщо чесно, чимало великих бійців прийшли саме з кікбоксингу.

Слухайте, у нього є шанси в цьому бою, тому що він дуже габаритний хлопець, він уміє бити й у нього вистачає сміливості – але він виходить проти одного з найвидатніших бійців усіх часів. Перед ним стоїть надзвичайно складне завдання, і йому доведеться зробити щось справді виняткове.

Але подивіться на весь контекст – саме в таких умовах інколи й трапляються великі сенсації", – сказав Гірн.