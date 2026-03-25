Промоутер Джошуа похизувався своїми боксерськими навичками у кемпі Усика в Іспанії

Британський промоутер Едді Гірн відвідав тренувальний табір Олександра Усика в Іспанії, де українець готується до свого наступного бою.

Суперником українця стане Ріко Верховен, тож підготовка проходить у максимально серйозному режимі.

Цікаво, що в цьому ж залі регулярно тренується і клієнт Matchroom Boxing – Ентоні Джошуа. Нещодавно вони навіть поділилися кадрами спільного тренування, що одразу привернуло увагу фанатів боксу.

Сам Едді Хірн теж не залишився осторонь, показавши свою роботу на снарядах, зокрема на швидкісній груші. І, як відзначили у мережі, виглядав він доволі впевнено та технічно.

Нагадаємо, напередодні британський боксер Ентоні Джошуа відвідав Києв разом з Олександром Усиком, щоб завітати турнір у Лісниках, який відбудеться під патронатом Usyk 17 Promotions.

Після прибуття в Україну відомих боксерів зустріли в одному із місцевих закладів колоритним вбранням, піснями і автентичною атмосферою.