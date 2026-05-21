Гірн – про можливий бій з Бенавідесом: Усик хоче робити те, що вважає крутим, що кидає йому виклики

Промоутер Едді Гірн висловився про можливий бій між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО).

Його слова наводить Seconds Out.

Голова компанії "Matchroom Sport" вважає, що непереможеному українцю буде цікаво вийти у ринг проти 29-річного американського суперника.

Також Гірн припустив, що Усик може побитися із німцем Агітом Кабаєлом після двобою проти Ріко Верховена.

"Так, я думаю, Усик битиметься з будь-ким. Думаю, що Усик хоче робити те, що вважає крутим, що кидає йому виклики. Мабуть, на його думку, весь цей досвід бою з Ріко – це круто, і, можливо, наступним буде Кабаєл. Я не є представником Олександра, але він може перемогти всіх цих хлопців. Але спочатку бій у суботу, і питання у тому, скільки ще боїв у нього залишилося?" – заявив промоутер.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC. Напередодні український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

Нагадаємо, що напередодні 29-річний Бенавідес піднявся у крузервейт, де провів поєдинок із Гільберто Раміресом. Він нокаутував суперника в шостому раунді, завдяки чому став чемпіоном світу вже у третьому для себе дивізіоні.

Раніше сам американець відреагував на розмови про можливе протистояння з Олександром. Він зізнався, чи готовий прийняти цей виклик найближчим часом.