Гірн – про ймовірну битву Джошуа проти Вайта: Його ім'я ніколи не згадувалося в розмовах

Софія Кулай — 23 березня 2026, 08:24
Гірн – про ймовірну битву Джошуа проти Вайта: Його ім'я ніколи не згадувалося в розмовах
Авторитетний промоутер Едді Гірн висловився з приводу чуток про можливе протистояння Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та Ділліана Вайта (31-4, 21 КО).

Його цитує BoxingScene.

Функціонер спростував інформацію щодо даної битви Джошуа – Вайт.

"Це абсолютна неправда. Жодної розмови про Ділліана Вайта. До речі, я не виключаю Ділліана Вайта, але його ім'я ніколи не згадувалося в розмовах між мною та Ей Джеєм, і ніяких переговорів не ведеться – абсолютно нічого", – сказав Гірн.

Нагадаємо, що Ентоні вже відновив тренувальний процес під керівництвом українського тренера Єгора Голуба, який готував його до бою проти Джейка Пола, у якому Джошуа нокаутував шоумена.

Британський супертяж повернувся до боксу після смертельної ДТП, яка сталась наприкінці 2025 року. Внаслідок аварії загинуло його двоє тренерів-друзів британського супертяжа.

Джошуа та Вайт двічі зустрічались на рингу. У 2009-му Ділліан здобув перемогу в аматорах, а у 2015 році Ентоні взяв реванш вже у професіоналах. Вони могли знову вийти один проти одного у серпні 2023-го, але зустріч так і не відбулась.

Раніше промоутер Гірн розповідав про стан здоров'я Ей Джея, який відвідав Україну.

