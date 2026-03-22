Промоутер розповів про стан здоров'я Джошуа: названо ймовірний термін повернення боксера у ринг

Відомий промоутер Едді Гірн висловився про стан здоров'я колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його слова наводить BoxingScene.

Голова компанії "Matchroom Sport" підтвердив, що Ей Джей вже перебуває у таборі, однак наразі немає остаточної дати повернення британця у профі-ринг. Гірн не виключив варіанту, що наступний бій Ентоні відбудеться у липні 2026-го.

"Нам ще треба отримати дозвіл від лікарів щодо його стану, але він почувається добре. Я розмовляв із Джошуа вчора ввечері, а сьогодні вранці він сказав: "У мене був чудовий тиждень. Я почуваюся чудово". Ось його слова: "Я почуваюся чудово", – заявив Едді.

Промоутер додав, що тренувальний табір є улюбленим місцем супертяжа з Великої Британії, тому Джошуа щасливий, що повернувся до робочого режиму.

Нагадаємо, що Ентоні нарешті відновив тренування після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. Внаслідок аварії загинуло його двоє тренерів-друзів. Сталось це після переможного поєдинку Джошуа проти Джейка Пола.

Раніше промоутер Гірн розповідав, що рішення щодо повернення Джошуа у ринг ще не прийняте. Натомість голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен заявляв, що не вірить у камбек Ей Джея у ринг у цьому 2026 році.

21 березня британський боксер відвідав вечір боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions, який відбувся в Україні. Під час візиту Ентоні зустрівся з президентом житомирського Полісся.