Джошуа зустрівся з президентом Полісся

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик повідомив про зустріч президента Полісся Геннадія Буткевича з британським ексчемпіоном Ентоні Джошуа.

Про це Усик розповів в Instagram.

"Сьогодні Київ приймає гостей. Радий, що Ентоні Джошуа має змогу на власні очі побачити Україну, і разом із Геннадієм Буткевичем ми із задоволенням показуємо йому нашу країну. Це була чудова зустріч", – розповів Усик.

Напередодні Усик та Джошуа прибули до Києва. Британець вже встиг ознайомитись з культурою та скуштувати національні страви.

Обидва боксери згодом відвідають вечір боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions. Головною подією шоу стануть поєдинки за участю Олександра Хидняка та Даніеля Лапіна. Олімпійський чемпіон-2024 проведе дебютний поєдинок на професійному рингу. Його суперником стане колумбієць Вільмер Барон (8-13-1, 6 КО).