Гірн – про можливе повернення у ринг Джошуа: Жодних рішень ще не прийнято

Промоутер Едді Гірн оцінив ймовірне повернення Ентоні Джошуа у професійний ринг після жахливої аварії у Нігерії, у якій загинули двоє його друзів-тренерів.

Його цитує Boxing Scene.

За його словами, Ей Джей роздумує над відновленнням тренувального табору, але точно ще зарано говорити про офіційний поєдинок.

Гірн вчергове заговорив про можливий камбек у ринг британця у липні 2026 року.

"Він просто думає про те, щоб у якийсь момент повернутися до тренувань, бо йому це подобається. І я вважаю, що саме це дасть йому відповіді на питання "якщо" та "коли". Тож є шанс, що у найближчі два-три тижні він почне готуватися до відновлення тренувань. І лише тоді ми зможемо обговорити, що є реалістичним стосовно термінів та суперників. Саме тому ми сказали, що потенційне повернення може відбутися десь у липні", – заявив Гірн.

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing запевнив, що Ентоні ще не прийняв жодних рішень. Гірн відзначив, що бачив, що у пресі розлетілись його слова про ймовірне повернення Джошуа у ринг.

"Жодних рішень ще не прийнято. Я бачив, що ця новина розлетілася всюди після моїх слів, але я лише сказав, що він повертається до табору і, можливо, проведе бій у липні. Але він може зайти в табір і зрозуміти, що ще не готовий, або вирішити боксувати аж наприкінці року, чи не битися взагалі", – додав промоутер.

Гірн сподівається, що Джошуа відчує мотивацію та силу, аби найближчим часом повноцінно закамбечити у профі-ринг. Едді вже говорив, що Ентоні потрібен час, аби повернутись у бокс після моторошної події.

Раніше промоутер розповів, як смертельна ДТП вплинула на його можливу британську битву проти Тайсона Ф'юрі, який 11 квітня 2026 року проведе бій проти росіянина, який виступає за Канаду, Арсланбека Махмудова.