Воррен – про повернення Джошуа у ринг у 2026 році: Я в це не вірю

Софія Кулай — 11 березня 2026, 10:14
Промоутер Френк Воррен висловився про ймовірне повернення у профі-ринг Ентоні Джошуа після смертельної ДТП, у яку він потрапив наприкінці 2025 року.

Його цитує Sky Sports.

Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions запевнив, що не знає, де зараз Ей Джей. Також Воррен зізнався, що не бачить британця у ринг у цьому 2026 році.

"Люди мають пам'ятати про травми, яких він зазнав. Він отримав фізичні ушкодження, але він також зазнав ментальних травм. Можливо, бокс – сам факт того, що він битиметься – допоможе йому прийти до тями, я не знаю.

Я не бачу його в рингу цього року, не бачу його в бою проти Тайсона цього року. Можливо, я помиляюся, і я сподіваюся, що це так, але я в це не вірю", – заявив промоутер.

Нагадаємо, що Джошуа потрапив в жахливу аварію після переможного двобою проти Джейка Пола. В результаті ДТП загинули двоє тренерів ексчемпіона світу – Латц та Сіна. Сам Ей Джей отримав незначні ушкодження, оскільки знаходився на задньому сидінні автомобіля.

Цей моторошний інцидент змінив боксерські плани Ентоні. Напередодні аварії ЗМІ гуділи інформацією щодо можливої британської битви Джошуа проти Тайсона Ф'юрі, який вирішив відновити кар'єру.

Відзначимо, що "Циганський король" вийде у ринг 11 квітня 2026 року на домашньому стадіоні Тоттенгема у Лондоні. Його суперником буде росіянин Арсланбек Махмудов, який виступає під прапором Канади.

