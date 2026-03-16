Відомий аналітик розкрив цікаві деталі щодо можливої британської битви Ф'юрі – Джошуа

Аналітик Гарет Девіс висловився щодо можливого британського протистояння між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Його цитує TalkSPORT Boxing.

За його інформацією, контракт про бій вже підписаний та буде показаний на Netflix. Девіс навіть анонсував термін наступного двобою Ей Джея та зустріч із "Циганським королем".

"Погоджений. Вони рухаються у цьому напрямку. Вони обидва хочуть цього бою. Минулого тижня, за день до того, як я зустрівся з Тайсоном Ф'юрі, я взяв інтерв'ю у Ріко Верховена для журналу Ring перед боєм з Олександром Усиком. Ріко в тому інтерв'ю сказав, що він точно підписав контракт на бій з Ентоні Джошуа. Так, цей бій точно відбудеться. Гадаю, Джошуа матиме бій у червні чи липні. А потім Ф'юрі та Джошуа битимуться в кінці року. Це може бути навіть наступного року. Але це вже очевидно, і це станеться", – сказав Девіс.

Нагадаємо, що Ентоні нарешті відновив тренування після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. Внаслідок аварії загинуло його двоє тренерів-друзів. Сталось це після переможного поєдинку Джошуа проти Джейка Пола.

Натомість Тайсон відновив кар'єру, яку вчергове закінчив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му. Найближчим суперником Ф'юрі буде росіянин, який виступає під прапором Канади, Арсланбек Махмудов. Зустріч відбудеться 11 квітня 2026 року на домашньому стадіоні Тоттенгема у Лондоні.

Раніше промоутер Едді Гірн розповідав, що рішення щодо повернення Джошуа у ринг ще не прийняте. Натомість голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен заявляв, що не вірить у камбек Ей Джея у ринг у цьому 2026 році.