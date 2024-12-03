Воррен назвав стратегію, яка допоможе Ф'юрі здолати Усика

Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) може перемогти Олександра Усика (22-0, 14 КО), якщо буде активно себе вести в ринзі.

Слова Воррена цитує Boxing Social.

"Нас чекає фантастичний бій. Тайсон зараз у чудовій формі, у нього добрий фізичний та психологічний стан. Він знає, що на нього чекає. Знаєте, що Тайсон має зробити, щоб перемогти Усика у реванші? Він повинен робити все, що робив у першій половині бою з Усиком у травні. Саме так він зможе перемогти", – сказав Воррен.

Зазначимо, що Дюбуа свій наступний бій проведе 22 лютого. Його суперником буде Джозеф Паркер.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.