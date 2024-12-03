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Дюбуа проведе титульний захист в андеркарді реваншу Бетербієва та Бівола

Олексій Погорелов — 3 грудня 2024, 09:06
Дюбуа проведе титульний захист в андеркарді реваншу Бетербієва та Бівола
Даніель Дюбуа

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) отримав наступного суперника, яким став тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер (35-3, 23 КО).

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Поєдинок 27-річного британця та 32-річного новозеландця відбудеться 22 лютого.

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Цікаво, що бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі буде в андеркарді реваншу Артура Бітербієва (21-0, 20 КО) та Дмитра Бівола (23-1, 12 КО). Два росіянини будуть битися за титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версіями WBA, IBO, IBF, WBC та WBO.

В андеркарді також заплановані наступні поєдинки:

  • чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) – Флойд Скофілд (18-0, 12 КО);
  • чемпіон світу за версією WBC в середній вазі Карлос Адамес (24-1, 18 КО) – Хамза Шираз (21-0, 17 КО);
  • Верджил Ортіс (22-0, 21 КО) – Ісраїл Мадрімов (10-1-1, 7 КО);
  • Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) – Агіт Кабаєл (25-0, 17 КО);
  • Джошуа Буатсі (19-0, 13 КО) – Каллум Сміт (30-2, 22 КО).

Нагадаємо, що 21 грудня відбудеться реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та WBC.

Нещодавно був опублікований кінематографічний проморолик майбутнього бою українського чемпіона та британця.

Джозеф Паркер Артур Бетербієв Даніель Дюбуа Дмитро Бівол

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