Ріядські замітки: Фанати Ф'юрі крали в журналістів бейджики перед боєм з Усиком

Фанати колишнього чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) крали журналістські бейджики напередодні поєдинку з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це розповів Максим Розенко, який відвідав історичний бій.

"За декілька годин до бою Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі, в холі готелю Хілтон пресслужба британської компанії Queensberry Promotion, яка представляє інтереси Тайсона Ф’юрі, видавала журналістам акредитації на бій. Поруч кружляли британські фани, які жадібно поглядали на ці бейджи.

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Один дуже юний вболівальник просто підійшов до крісла, демонстративно взяв бейдж і, посміхаючись, почав натягувати його собі на шию. Цей номер не пройшов. Але далі спроби заволодіти бейджами стали регулярними.

У підсумку до нас підійшов колега з пресслужба Queensberry Promotion Пет і попередив: “Будьте пильні, фани Тайсона Ф’юрі крадуть бейджі”, — підсумував Розенко.

Напередодні британський боксер підтвердив реванш з Олександром Усиком.

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Наразі Британська комісія з питань боксу відсторонила українця від боїв.