Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі

Абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) відсторонили від боксу після бою з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це повідомляє Boxrec.

Британська комісія з питань боксу призупинила ліцензію українця до 2 липня 2024 року.

Причини такого рішення не вказуються, але імовірно це запобіжний захід через ушкодження Усика, які він отримав у поєдинку проти Ф'юрі.

Напередодні промоутер Олександр Красюк розповів, що Усик отримав незначну травму після поєдинку з британцем. Йому потрібний тиждень на відновлення.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.