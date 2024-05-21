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Ф’юрі підтвердив реванш проти Усика

Олександр Булава — 21 травня, 17:41
Ф’юрі підтвердив реванш проти Усика

Колишній володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) проведе реванш проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це повідомив промоутер британця Френк Воррен в коментарі talkSPORT.

Очікується, що другий бій відбудеться у жовтні. Місце проведення — Саудівська Аравія.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Раніше була інформація, що угода британця та українця розрахована на два поєдинки.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Френк Воррен

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