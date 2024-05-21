Промоутер Ф'юрі розкрив деталі травми Усика
— 21 травня, 16:59
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) під час бою з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) зламав імплант зуба.
Про це повідомив промоутер Френк Воррен у коментарі talkSPORT.
"Ми не знаємо, як бій вплине на обидвох хлопців, тому що Усик мав такий вигляд, неначе брав участь у бійці.
Йому наклали шви на око, його побили, думали, що зламали щелепу, але насправді це був імплант зуба, який завдав йому сильного болю", — сказав Воррен.
Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.
Наразі Британська комісія з питань боксу відсторонила українця від боїв.