Промоутер Ф'юрі розкрив деталі травми Усика

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) під час бою з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) зламав імплант зуба.

Про це повідомив промоутер Френк Воррен у коментарі talkSPORT.

"Ми не знаємо, як бій вплине на обидвох хлопців, тому що Усик мав такий вигляд, неначе брав участь у бійці.

Йому наклали шви на око, його побили, думали, що зламали щелепу, але насправді це був імплант зуба, який завдав йому сильного болю", — сказав Воррен.