Понад 20 млн глядачів переглянули історичний бій Усика з Ф’юрі через піратські трансляції

Історичну перемогу Олександра Усика за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі над Тайсоном Ф'юрі подивилися щонайменше 20 мільйонів глядачів через нелегальні трансляції.

Про це повідомляє Daily Mail.

Через такі дії правовласники недоотримали близько 95 млн фунтів доходу.

Аналіз компанії Yield Sec показав, що 45% нелегальних трансляцій було в Європі, 25% у Північній Америці та 16% в Азії.

Зазначається, що кількість "піратських" трансляцій поєдинку була однією з найвищих, як для будь-якої спортивної події.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Раніше була інформація, що угода британця та українця розрахована на два поєдинки.