Ф'юрі: Ви готові до найкращого бою за останні роки?

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) заявив, що його бій з чемпіоном WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) може стати найкращим за останні роки.

Про це британець написав у соцмережі Instagram.

"Я вриваюся 21 грудня. Хто готовий до найкращого бою за останні роки?" – сказав Ф’юрі.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше Тайсон Ф'юрі звернувся до вболівальників та заявив, що поверне собі чемпіонські титули. Також британець зізнався, що не дивився на чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) під час битви поглядів перед першим боєм через те, що боявся українця.