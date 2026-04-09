Пішов він на***: Ф'юрі відреагував на бажання Усика провести трилогію

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі відреагував на заяву Олександра Усика про бажання побитися з ним у своєму прощальному поєдинку, провівши трилогію.

Слова британця передає The Ring.

"Циганський король" зухвало висловився щодо цієї перспективи. Він заявив, що передбачав такий розвиток подій.

"Люди називатимуть мене Нострадамусом, чи не так? Я однозначно це передбачав. Що я можу сказати? Пішов він на***. Ось що я скажу", – сказав Ф'юрі.

Також Тайсон прокоментував спільні тренування Олександра Усика й Ентоні Джошуа.

"Що я думаю про його тренування з Джошуа? Це неймовірно. Якщо це спрацює для них, то бажаю їм удачі. Усі можуть працювати з тими, з ким захочуть. У всіх є право на власну думку щодо того, з ким їм тренуватися", – заявив британець.

Нагадаємо, що саме Олександр Усик завдав Тайсону Ф'юрі перших поразок у кар'єрі. У травні 2024 року українець переміг роздільним рішенням суддів у битві за абсолют, а через декілька місяців у реванші виграв уже одностайним.

Згодом британець оголосив про завершення кар'єри, але через рік повідомив, що повертається. Свій перший бій після паузи він проведе проти Арсланбека Махмудова 11 квітня.

Напередодні боксери провели битву поглядів. Під час цієї церемонії "Циганський король" намагався поцілувати росіянина.