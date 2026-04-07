Три бої у 2026 році: Ф'юрі розповів про свої плани на завершальний етап кар'єри

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) поділився своїми планами щодо боксерської кар'єри.

Його слова передає The Ring.

Колишній чемпіон світу заявив, що наразі його головною метою є не здобуття поясів. Він хоче провести низку гучних боїв і не збирається робити великі паузи між ними.

"Я просто хочу провести якомога більше великих боїв на цьому етапі своєї кар'єри. Я виграв усі пояси, які можна, я пройшов усю гру в боксі. Зараз це вже не про пояси – я хочу провести той поєдинок з Ентоні Джошуа, який мав відбутися останні десять років, але не відбувся. Звичайно, спочатку в мене буде великий бій проти Махмудова, а потім ми не знаємо, хто може стати суперником у третьому бою після Джошуа, але я планую три битви цього року. Якщо бій проти Джошуа буде хорошим, а я не думаю, що так буде, адже це буде розгром – тоді ми проведемо реванш. Але якщо ні, то подивимося", – сказав Ф'юрі.

Також він пояснив, чому вирішив відновити кар'єру після оголошення про її завершення. "Циганський король" заявив, що не може без боксу.

"Я давно у цій грі, і бокс – це моє життя. Це єдине, що я вмію робити. Я намагався піти на пенсію багато разів, але завжди мене тягло назад. Це не заради грошей чи досягнень, а без боксу я не бачу сенсу в житті та майбутнього. Я ще не готовий до того, щоб не бачити майбутнього. Мені 37, дайте мені хоча б до 40 дожити, перш ніж майбутнє зовсім зникне. Я пробував усе: промоція, менеджмент, і я все це досі роблю, але немає того азарту, який був раніше. Немає нічого схожого на те, як тебе б'ють важкі супротивники. Це заряджає. Але це стає одержимістю, і іноді ти стаєш егоїстом, бо спочатку хочеш речей у житті – бути чемпіоном, заробити гроші, купити будинок, машини та інше. Потім це перетворюється на одержимість. Хочеш більше, більше, більше. Це починає впливати на сім'ю, домашнє життя, дружину, дітей, усіх. Кінець має бути, але для мене його немає. Майк Тайсон нещодавно бився в 60 років. Джордж Форман вигравав чемпіонські титули у 45 років, Арчі Мур проводив 15-раундові бої у свої 40+ років. Це як наркотик", – зізнався британець.

Зазначимо, що свій наступний бій Тайсон Ф'юрі проведе проти Арсланбека Махмудова 11 квітня в Лондоні. Раніше він розповідав, як збирається здолати свого суперника.