Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Обійми та поцілунок: Ф'юрі з Махмудовим провели битву поглядів

Денис Іваненко — 8 квітня 2026, 10:08
Ф'юрі та Махмудов
Getty Images

Триває медіатиждень перед боєм Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO) й напередодні вони провели битву поглядів.

Про це повідомляє The Ring.

Боксери зустрілись на даху стадіону "Тоттенгем Готспур". Дуель минула у дружній атмосфері.

Спочатку бійці обіймались, а згодом "Циганський король" надіслав повітряний поцілунок росіянину, який представляє Канаду.

Нагадаємо, що бій відбудеться 11 квітня. Це буде перший поєдинок британця після відновлення кар'єри.

Напередодні він розповідав, які має плани на 2026 рік. Ф'юрі також зізнався, якою наразі для нього є головна мотивація в боксі.

Останні новини