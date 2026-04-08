Обійми та поцілунок: Ф'юрі з Махмудовим провели битву поглядів
Getty Images
Триває медіатиждень перед боєм Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO) й напередодні вони провели битву поглядів.
Про це повідомляє The Ring.
Боксери зустрілись на даху стадіону "Тоттенгем Готспур". Дуель минула у дружній атмосфері.
Спочатку бійці обіймались, а згодом "Циганський король" надіслав повітряний поцілунок росіянину, який представляє Канаду.
Нагадаємо, що бій відбудеться 11 квітня. Це буде перший поєдинок британця після відновлення кар'єри.
Напередодні він розповідав, які має плани на 2026 рік. Ф'юрі також зізнався, якою наразі для нього є головна мотивація в боксі.