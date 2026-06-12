Поцілунки, обійми та море: дружина Усика показала романтичний відпочинок із чемпіоном в Іспанії

Кохана чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика опублікувала атмосферні фото з їхнього відпочинку в Іспанії, які миттєво привернули увагу підписників.

На світлинах подружжя прогулюється узбережжям моря, насолоджуючись спільним часом далеко від шуму спортивних арен та напруженого графіка.

Особливо зворушливими вийшли кадри, де Олександр та Катерина ніжно обіймаються просто на пляжі. На інших фото пара цілується на тлі моря, демонструючи, що навіть після багатьох років разом їхні почуття залишаються такими ж щирими та сильними.

Атмосферу кадрів доповнюють мальовничі пейзажі іспанського узбережжя, легкий морський бриз та справжня літня романтика.

Нагадаємо, напередодні Усик здобув непросту перемогу над легендарним кікбоксером Ріко Верховеном. Українець пережив складний початок поєдинку, але в 11-му раунді зумів переламати хід бою та завершив справу технічним нокаутом.

Після бою дружина Олександра зворушливо підтримала чоловіка на ринзі.

Раніше повідомлялося, що Катерина потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.