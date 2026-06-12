Сумоїст Аонішікі пояснив, чому йому цікавий Усик

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин обрав боксера Олександра Усика своїм улюбленим спортсменом.

Про це він сказав під час розмови з GQ Japan.

"Я українець, тому скажу – Усик. Мене цікавить, як він психологічно готується до боїв, як тренується і відновлюється. Я думаю, які з його методів міг би використовувати сам".

Також 22-річний атлет зазначив, що віддає перевагу для перегляду саме єдиноборствам.

"Бойові мистецтва загалом. ММА, бокс, дзюдо – усе це люблю".

Нагадаємо, українець у 2025 році дебютував у макуучі (найсильнішому дивізіоні). Він швидко дістався вершин. Зокрема, виграв два Кубки Імператора.

Успіхи дозволили йому стати цуноторі (претендентом на звання йокозуна), але, на жаль, на турнірі в березні через перелом мізинця він вперше за кар'єру показав маке-коші (результат 7-8 та гірше), а травневий гранд-турнір із сумо пропустив через травму щиколотки.

Через це молодий сумоїст втратив шанси стати йокозуною (поки що), а також опуститься з рангу озекі до рангу секіваке.

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звернення за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не знижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія).