Усик у Вашингтоні відвідав Пентагон

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) наразі перебуває у Вашингтоні, де напередодні відвідав історичне місце.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Український боксер побував у Пентагоні. Непереможений боєць опублікував фото з Міністерства оборони США.

Зазначимо, що 14 червня в Білому домі відбудеться турнір UFC Freedom 250. Його організують на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.

Нагадаємо, що востаннє українець виходив на ринг 23 травня. Він у непростому протистоянні здолав Ріко Верховена.