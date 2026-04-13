Я був лузером 16 місяців: Ф'юрі пояснив своє повернення в бокс, згадавши поразку Усику

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) висловився про свою перемогу над росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO).

Його слова передає Queensberry Promotions.

Британець пояснив, чому вирішив відновити кар'єру. Він вкотре заявив, що не поступився Олександру Усику в реванші та був незадоволений весь час після того бою.

"Я був лузером 16 місяців, а до цього – переможцем протягом 17 років. І з цим непросто впоратися. Я відійшов убік. Я був незадоволений рішенням. Я вважав, що виграв той бій, тому не збираюся знову лізти в усю цю дурню у 2026 році. Тож я просто пішов. Для мене було важко завершити кар'єру поразкою, бо я не лузер.

А повернутися після такого довгого простою, ще й з віком, коли всі казали: "Він уже не зможе. У нього вже немає ніг, немає швидкості, він більше не вміє боксувати. Він на завершенні кар'єри, у сутінках" – усе це... Вийти сюди та пройти всі 12 раундів на стадіоні "Тоттенгем Готспур" – це було справді дуже круто для мене. І ще й вийти під триб'ют Ріккі Гаттону, моєму другу. Вболівальники тут були просто неймовірні", – сказав Ф'юрі.