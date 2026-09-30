Ф'юрі – Джошуа: онлайн-трансляція першої пресконференції перед боєм

30 вересня о 20:00 (за київським часом) відбудеться перша пресконференція Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) напередодні очного протистояння.

Офіційний захід прийме Лондон. Стежте за онлайн-трансляцією пресконференції, яку організовує Matchroom Boxing, на сайті "Чемпіон"

Поєдинок відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super.

Нещодавно менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун виступив проти нічного часу проведення зустрічі з Ей Джеєм. А Тайсон вчергове виступив із одіозною заявою щодо Ентоні. Ф'юрі запевнив, що Джошуа уникає великих викликів.

Нагадаємо, що напередодні британської дуелі Ентоні повернувся до роботи під керівництвом Бена Девісона. До попередніх двох поєдинків, у яких британець святкував перемоги, його готувала команда Олександра Усика.

Хорватський боксер Філіп Хргович зробив свій прогноз на британську битву.