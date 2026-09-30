Ф'юрі: Я відправив Джошуа в нокаут під час спарингу

Британський надважковаговик Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) заявив, що відправив Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) в нокаут під час спарингу, коли обоє були аматорами.

Про це боксер заявив під час пресконференції, присвяченої їхньому очному протистоянню.

"Я відправив Джошуа в нокаут під час спарингу. За своє життя я спарингував із багатьма аматорськими боксерами і завжди дуже схвально відгукувався про кожного з них. Але Ей-Джей був на тому рингу, він знає, що сталося. Він провів три чи чотири раунди, а потім зійшов з рингу, і я спарингував з його товаришем. Також була історія з годинником Rolex. Якщо хтось зможе мене нокаутвати, той отримає годинник Rolex. І знаєте що? Я вийшов з того залу з Rolex на руці", – заявив Ф'юрі.

Водночас Джошуа відкинув заяви майбутнього суперника, зазначивши, що взагалі не пам'ятає цього.

"Ф'юрі покинув ринг зі своїм годинником Rolex, але й з синцем під оком! Я цього не пам'ятаю, це було так давно. Він з того часу про це розповідав. Це був не я. Спарринг – це спарринг, і він це знає. Зараз все зводиться до вечора бою", – підсумував Джошуа.

Поєдинок відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super.

Нещодавно менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун виступив проти нічного часу проведення зустрічі з Ей Джеєм. А Тайсон вчергове виступив із одіозною заявою щодо Ентоні. Ф'юрі запевнив, що Джошуа уникає великих викликів.

Нагадаємо, що напередодні британської дуелі Ентоні повернувся до роботи під керівництвом Бена Девісона. До попередніх двох поєдинків, у яких британець святкував перемоги, його готувала команда Олександра Усика.