Ви ж пам'ятаєте бій Тайсона проти Нганну: Красюк розповів, чи має шанс Махмудов здолати Ф'юрі

Олександр Красюк поділився думками про бій Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Його слова передає talkSPORT Boxing.

Колишній промоутер Олександра Усика розповів, чи очікує на конкурентне протистояння.

Він вважає "Циганського короля" беззаперечним фаворитом, проте не списує повністю з рахунків росіянина, який представляє Канаду.

"Чи даю Арсланбеку хоч якийсь шанс? Звісно, це надважка вага. Махмудов не новачок. Ви ж пам'ятаєте бій Тайсона проти Нганну. Тоді ніхто не давав йому жодного шансу, але Тайсон опинився в нокдауні. Тож не можна залишати хлопця, суперника такого рівня, без жодного шансу. Звичайно, він у нього є.

Безумовно, Тайсон Ф'юрі – фаворит. Це його бій-повернення, і всі очікують від нього перемоги. Але за цим боєм будуть дуже уважно спостерігати у світі – не лише у Великій Британії, а в усьому світі, бо по-перше – це Тайсон Ф'юрі, а по-друге – це битва надважковаговиків", – заявив промоутер.