Ви ж пам'ятаєте бій Тайсона проти Нганну: Красюк розповів, чи має шанс Махмудов здолати Ф'юрі
Олександр Красюк поділився думками про бій Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).
Його слова передає talkSPORT Boxing.
Колишній промоутер Олександра Усика розповів, чи очікує на конкурентне протистояння.
"У Тайсона не так багато варіантів для поєдинків. Він фактично перебився з усіма серйозними іменами в цьому бізнесі. І нам не слід забувати, що Ф'юрі повертається після завершення кар'єри. Знову. Тож Махмудов – це дуже хороший варіант для бою-повернення", – сказав Красюк.
Він вважає "Циганського короля" беззаперечним фаворитом, проте не списує повністю з рахунків росіянина, який представляє Канаду.
"Чи даю Арсланбеку хоч якийсь шанс? Звісно, це надважка вага. Махмудов не новачок. Ви ж пам'ятаєте бій Тайсона проти Нганну. Тоді ніхто не давав йому жодного шансу, але Тайсон опинився в нокдауні. Тож не можна залишати хлопця, суперника такого рівня, без жодного шансу. Звичайно, він у нього є.
Безумовно, Тайсон Ф'юрі – фаворит. Це його бій-повернення, і всі очікують від нього перемоги. Але за цим боєм будуть дуже уважно спостерігати у світі – не лише у Великій Британії, а в усьому світі, бо по-перше – це Тайсон Ф'юрі, а по-друге – це битва надважковаговиків", – заявив промоутер.
Нагадаємо, що бій відбудеться 11 квітня в Лондоні. Напередодні британець розповів, як збирається перемогти свого суперника.