Британський тренер назвав слабке місце Махмудова перед боєм з Ф'юрі

Відомий британський тренер Джеймі Мур вважає, що Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) не матиме шансів на перемогу в поєдинку проти ексчемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Його слова передає BoxingScene.

"Я не думаю, що в його арсеналі є щось, що могло б завдати клопоту Ф'юрі – якщо Ф'юрі це Ф'юрі. Якщо Тайсон постарів за одну ніч і зараз просто грається в бокс, не для того, щоб забезпечити свою сім'ю, а для своїх праправнуків, то Махмудов – великий, сильний і небезпечний боєць. Але якщо Тайсон Ф'юрі хоч трохи схожий на того, ким був два чи три роки тому, то я не думаю, що він наблизиться до нього. У Махмудова є схильність уникати бою, коли він потрапляє у глибоку воду. Але у Дейва Аллена просто не вистачило палива у баку, щоб витримати це. У нього було достатньо сил, щоб створювати проблеми, але їх не вистачило надовго — і це прикро, бо він має талант, щоб перемогти когось на кшталт Махмудова. Мені здається, що Ф'юрі абсолютно йому не підходить за габаритами та набором навичок", – сказав тренер.

Мур вважає, що у росіянина не достатньо високий боксерський IQ та спрогнозував раунд, в якому завершиться бій.

"Проблема Махмудова полягає в його боксерському IQ. Він повністю покладається на свою нокаутуючу силу одним ударом. Він не надто використовує джеб чи підготовку, щоб розставляти пастки або змушувати тебе помилятися, він просто виходить з одностороннім мисленням, а Ф'юрі – це однозначно боєць, який діє у трьох чи чотирьох вимірах. Я думаю, що Ф'юрі зупинить його. Можливо, за шість, сім раундів", – розповів Мур.

Бій між боксерами відбудеться 11 квітня в Лондоні.

Це буде перший поєдинок для Тайсона після відновлення кар'єри боксера, яку він вчергове завершив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.

Раніше Ф'юрі відреагував на заяву Олександра Усика про бажання побитися з ним у своєму прощальному поєдинку, провівши трилогію.