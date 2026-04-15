Усик оцінив перший виступ Ф'юрі після повернення з пенсії

Об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився про перемогу Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) над росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO).

Його слова передає The Ring.

Українець заявив, що не повністю дивився цей бій. Він вважає, що "Циганський король" непогано виступив, проте йому не вистачало концентрації в деяких моментах.

"Я не думаю про Тайсона Ф'юрі. Він хороший боксер. Я дивився перші раунди, здається, шість. Пам'ятаю момент – чи то в четвертому, чи у п'ятому раунді – був удар, і я подумав: "О, треба бути обережним". Потім ще один удар, і я такий: "Ого, Тайсоне, тримай руки вище". Загалом, вітаю його, хороший виступ, усе як зазвичай", – сказав Усик.

Зазначимо, що цей бій став першим для "Циганського короля" після 16-місячної паузи в боксі. Він оголошував про завершення кар'єри після поразки в реванші від Олександра Усика, проте згодом вирішив повернутись.

Також Олександр прокоментував слова Тайсона щодо можливості проведення трилогії. Українець заявив, що наразі не думає про це, проте не став виключати такий розвиток подій.

"Ні, зараз це неможливо, тому що мій фокус – на Ріко. Бій 23 травня. Після нього можемо говорити, але зараз у мене поєдинок, і вся концентрація на 23 травня", – сказав Усик.

Нагадаємо, що український боксер битиметься з Ріко Верховеном у єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні вони провели першу спільну пресконференцію та дуель поглядів. На цьому заході Олександр Усик пояснив, чому вирішив розділити ринг із легендарним кікбоксером.