Усик та Верховен провели першу битву поглядів

Сьогодні, 14 квітня, Олександр Усик (24-0, 15 КО) та Ріко Верховен (1-0, 1 КО) у Лондоні провели свою першу пресконференцію напередодні очного протистояння.

Після завершення заходу бійці зійшлись у битві поглядів.

Бій Усик – Верховен запланований на 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Вже визначився андеркард вечора боксу.

Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven face-off 🥊#UsykRico | Glory In Giza | May 23 | @RingMagazine

Зазначимо, що це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року). Натомість нідерландський кікбоксер дебютував на боксерському рингу у 2014 році, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.

Раніше Владислав Сіренко поділився своєю думкою щодо протистояння Усик – Верховен. Водночас легендарний Леннокс Льюїс переконаний, що наразі немає жодного бійця, який міг би здолати непереможеного українця.