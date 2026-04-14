Це небезпечний хлопець: Усик пояснив, чому обрав кікбоксера Верховена

Сергій Шаховець — 14 квітня 2026, 20:18
Це небезпечний хлопець: Усик пояснив, чому обрав кікбоксера Верховена
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, чому свій наступний бій проведе проти кікбоксера Ріко Верховена.

Про це 39-річний спортсмен розповів на пресконференції.

За словами Усика, він особисто обрав собі у суперники Верховена, і ніхто не нав'язував йому кандидатуру нідерланця.

"Багато людей кажуть: "Чому ти обрав його, він же не боксер?" Це хороший хлопець, це небезпечний хлопець. Будь ласка, один раз я хочу зробити те, що я хочу, а не те, що потрібно.

Багато разів я робив те, що потрібно іншим людям: "Ти повинен битися так, ти повинен битись так". Я казав: "Окей". Зараз я роблю те, що мені потрібно", – сказав Усик.

Зазначимо, що 14 квітня Усик та Верховен провели першу пресконференцію. Після заходу суперники зійшлися у битві поглядів.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. Вже визначився повний андеркард вечора боксу.

