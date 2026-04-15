Усик поділився спільним фото з легендарним боксером, якого відправляв у нокаут

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик провів символічну зустріч зі старим суперником.

Сьогодні, 14 квітня, українець разом із Ріко Верховен провели першу пресконференцію в Лондоні напередодні свого очного протистояння, яке вже викликає значний інтерес серед фанатів бойових мистецтв.

Однак одразу після офіційної частини Усик привернув ще більше уваги, опублікувавши спільне фото з легендарним британцем Тоні Белью – людиною, яку він свого часу ефектно нокаутував у ринзі.

Нагадаємо, бій Усик – Верховен запланований на 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Вже визначився андеркард вечора боксу.

Раніше український боксер пояснив, чому погодився на бій з Ріко Верховеном.