Пітер Ф'юрі: Усик – найкращий надважковаговик у світі

Сергій Шаховець — 14 квітня 2026, 22:23
Олександр Усик
instagram.com/usykaa/

Тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена Пітер Ф'юрі висловився про бій свого підопічного з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Про це британець розповів під час пресконференції.

Дядько Тайсона Ф'юрі порівняв Верховена з Усиком, назвавши спільні риси двох бійців.

"Якщо і є хлопець, який любить підкорювати Еверест, то це Ріко Верховен. І він феноменальна людина. Він такий самий, як Усик. Він схожий на Усика за своїми переконаннями. Дійсно хороший хлопець, і він є гордістю для спорту.

Це буде не так просто, як думають люди. Він не прийшов сюди за гонораром. Йому пропонували набагато більше грошей в інших видах спорту. Він відмовився заради цього бою. Отже, він надзвичайно захоплений цим. І, звісно, ​​це складне випробування", – сказав тренер Верховена.

Пітер Ф'юрі віддав належне Усику, але назвав фаворитом поєдинку нідерландського кікбоксера.

"Я вважаю, що Усик – найкращий надважковаговик у світі, і він на це заслужив, і він має мою повну повагу. Я думаю, що він чудовий хлопець. Але, послухайте, це бокс у надважкій вазі. Що завгодно може статися, коли пролунає гонг. І знаєте, Ріко приїде не для масовки. Він приїде, щоб перемогти", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що 14 квітня після спільної пресконференції Усик та Верховен провели першу дуель поглядів.

Поєдинок зірок боксу та кікбоксингу пройде 23 травня в єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала бій Усика та Верховена, дозволивши українському чемпіону провести добровільний захист титулу.

Олександр Усик Пітер Ф'юрі Ріко Верховен

