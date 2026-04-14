Пітер Ф'юрі: Усик – найкращий надважковаговик у світі

Тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена Пітер Ф'юрі висловився про бій свого підопічного з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Про це британець розповів під час пресконференції.

Дядько Тайсона Ф'юрі порівняв Верховена з Усиком, назвавши спільні риси двох бійців.

"Якщо і є хлопець, який любить підкорювати Еверест, то це Ріко Верховен. І він феноменальна людина. Він такий самий, як Усик. Він схожий на Усика за своїми переконаннями. Дійсно хороший хлопець, і він є гордістю для спорту.

Це буде не так просто, як думають люди. Він не прийшов сюди за гонораром. Йому пропонували набагато більше грошей в інших видах спорту. Він відмовився заради цього бою. Отже, він надзвичайно захоплений цим. І, звісно, ​​це складне випробування", – сказав тренер Верховена.