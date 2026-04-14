Пітер Ф'юрі: Усик – найкращий надважковаговик у світі
Тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена Пітер Ф'юрі висловився про бій свого підопічного з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Про це британець розповів під час пресконференції.
Дядько Тайсона Ф'юрі порівняв Верховена з Усиком, назвавши спільні риси двох бійців.
"Якщо і є хлопець, який любить підкорювати Еверест, то це Ріко Верховен. І він феноменальна людина. Він такий самий, як Усик. Він схожий на Усика за своїми переконаннями. Дійсно хороший хлопець, і він є гордістю для спорту.
Це буде не так просто, як думають люди. Він не прийшов сюди за гонораром. Йому пропонували набагато більше грошей в інших видах спорту. Він відмовився заради цього бою. Отже, він надзвичайно захоплений цим. І, звісно, це складне випробування", – сказав тренер Верховена.
Пітер Ф'юрі віддав належне Усику, але назвав фаворитом поєдинку нідерландського кікбоксера.
"Я вважаю, що Усик – найкращий надважковаговик у світі, і він на це заслужив, і він має мою повну повагу. Я думаю, що він чудовий хлопець. Але, послухайте, це бокс у надважкій вазі. Що завгодно може статися, коли пролунає гонг. І знаєте, Ріко приїде не для масовки. Він приїде, щоб перемогти", – сказав Ф'юрі.
Зазначимо, що 14 квітня після спільної пресконференції Усик та Верховен провели першу дуель поглядів.
Поєдинок зірок боксу та кікбоксингу пройде 23 травня в єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала бій Усика та Верховена, дозволивши українському чемпіону провести добровільний захист титулу.