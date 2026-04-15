Усик зізнався, кого любить більше за бокс

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) запевнив, що свою дружину він любить більше, аніж бокс.

Про він розповів під час пресконференції.

Олександр перебуває у шлюбі з Катериною з вересня 2009 року. Подружжя виховує чотирьох дітей – старшу Єлизавету, синів Кирила та Михайла, а також наймолодшу доньку Марію.

Водночас український боксер пояснив, що для нього означає бокс у житті.

"Слухайте, я більше за бокс люблю свою дружину. Це перше. Я люблю бокс, тому що це інструмент. Бог дав мені шанс. Бокс допоміг мені знайти друзів, команду, багатьох людей, з якими ми дружимо, допомагаємо один одному. Бокс для мене – це інструмент. Бокс – це чудово, але я люблю життя. Життя – це чудово", – сказав Усик.

Нагадаємо, що перша пресконференція перед боєм із Ріко Верховеном відбулася 14 квітня. Після спілкування з пресою обидва боксери зійшлися у дуелі поглядів, яка минула без жодних скандальних моментів.

Цікаво, що нідерландський кікбоксер переконаний, що Усик не витримає його ударів.

Бій Усик – Верховен запланований на 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Вже визначився андеркард вечора боксу.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року). Натомість Верховен дебютував на боксерському рингу у 2014 році, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.