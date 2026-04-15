Усик оцінив майбутню битву проти Верховена: Для мене це не жарти

Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, що зупинився на кандидатурі Ріко Верховена (1-0, 1 КО) після розмови з головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейхом.

За словами українського боксера, Туркі сказав йому, що має хлопця, який є абсолютним чемпіоном світу з кікбоксингу, запропонувавши провести очну битву у Єгипті біля пірамід.

Український чемпіон запевнив, що дивився за дебютом Верховена на боксерському рингу.

"Він кікбоксер, я дивився K-1. Зараз у нас є UFC, але 10-15 років тому у нас не було такого UFC, як зараз. У нас були шоу K-1. Я дивився один боксерський бій Ріко та в кікбоксингу, – сказав Усик.

Нідерландський кікбоксер дебютував на боксерському рингу у 2014 році, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.

Олександр відзначив суперника, який буде дуже небезпечним. Однак для українця цей двобій не буде чимось новим, адже протистояння буде за правилами боксу, а не кікбоксингу.

"Для мене це не легкий бій, і це не жарти. Я серйозно тренуюся. Для мене це не жарти. Ми змінили лише спаринг-партнерів, не змінювали підготовку. Але не всіх. У нас є нові, можливо, два, три, чотири хлопці, які трохи схожі на Ріко", – заявив Усик.

Бій Усик – Верховен запланований на 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Вже визначився андеркард вечора боксу.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року).

14 квітня боксери вперше зустрілись у битві поглядів. Цікаво, що Ріко переконаний, що Усик не витримає його ударів.