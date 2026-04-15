Ми бачимося щодня, – Усик розповів про тренувальний табір із Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) не приховував радості від спільного тренувального табору з Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Про він розповів під час пресконференції.

Український боксер розповів, що тренується разом із британським супертяжем лише 2–3 рази на тиждень, а їх спаринги не перетинаються за часовими рамками.

"Я приходжу на тренування, а Ентоні завершив. Я починаю, Ентоні йде відпочивати. Ми можемо разом, можливо, піти в басейн, але ми бачимося щодня: "Привіт, чемпіоне. Як справи?" – сказав Олександр.

Усик додав, що не так часто спілкується з Ей Джеєм. Інколи вони розмовляють після тренувань та навіть можуть разом почаювати.

Боксер із Криму пригадав історію, як його сини Кирило та Михайло запросили Джошуа пограти у баскетбол.

"Минулого разу мої сини приїхали зі мною. І ми розмовляємо з Ентоні, а мої сини Кирило та Михайло: "Привіт, тату, ми хочемо пограти з Ей Джеєм". Я кажу: "Ні, Ей Джей йде відпочивати". Кирило: "Агов, Ей Джею, можливо, ти пограєш у баскетбол?" Він каже: "Так, звичайно". Я кажу: "Агов, Кириле!" Ей Джей відповідає: "Не хвилюйся, чемп, ми це зробимо". Я кажу: "Гаразд", – розповів Усик.

Нагадаємо, що команда Усика готувала Ентоні до попереднього двобою проти Джейка Пола, у якому британець нокаутував шоумена у шостому раунді.

Джошуа повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. В аварії загинуло його двоє тренерів-друзів. Усик вже прокоментував нинішній стан Ей Джея та оцінив шанси британця стати абсолютним чемпіоном світу.

Відзначимо, що Ентоні вже приписують ймовірну битву з Ділліаном Вайтом, який дико розкритикував його дружбу з непереможеним українцем. Натомість Усик 23 травня 2026 року проведе бій проти Ріко Верховена.

Також Ей Джей може побитись із Деонтеєм Вайлдером та Тайсоном Ф'юрі.