Відомий інсайдер розкрив нову дату та місце британської битви Ф'юрі – Джошуа

Відомий журналіст та інсайдер Ден Рафаель розповів, що бій між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) майже узгоджений.

Про це він повідомив у своєму профілі в соцмережі Х.

За його інформацією, британська дуель відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі (Уельс).

"За інформацією джерела, безпосередньо залученого до справи, бій Джошуа – Фʼюрі, якщо все буде на 100% узгоджено, відбудеться 11 грудня в Кардіффі. Знадобиться ще деякий час, щоб завершити бюрократичні процедури з отримання необхідних дозволів. У ході обговорення також розглядалися дати 28 листопада та 4 грудня", – написав Рафаель.

Раніше Daily Mail інформувало, що зустріч повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Було багато дискусій навколо місця проведення протистояння, тому що промоутер Едді Гірн наполягав на організації вечора боксу у Великій Британії. Через таку позицію його розкритикував ведучий спортивного шоу на TalkSPORT Саймон Джордан. А от британський боксер надважкої ваги Девід Аллен зізнався, що йому вже набридло чекати офіційного оголошення британської дуелі.

Колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах Едрієн Бронер вже спрогнозував тріумфатора протистояння Тайсона проти Ентоні. Також свій прогноз на зустріч британців зробив швед Отто Валлін.