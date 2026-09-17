Ей Джея слід посвятити в лицарі: Гірн – про шанси провести бій Ф'юрі – Джошуа у Великій Британії

Промоутер Едді Гірн розповів, що ситуація з місцем проведення бою Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) не є тією, коли потрібно обирати локацію, де запропонують більше грошей.

Його слова передає iFL TV.

Сторона Ей Джея до останнього намагається переконати організаторів вечора боксу, що краще провести битву на британській землі.

"Нас поставили в таку ситуацію, коли Джошуа запропонували нову угоду про бій в Америці – проти контракту, який він уже підписав, погодив, узгодив і зафіксував 4 місяці тому для проведення бою у Британії. І минулого тижня чи коли там це було, за нашими спинами з'явилися додаткові люди, які намагалися запропонувати йому ще більше грошей", – заявив Гірн.

За словами відомого функціонера, Джошуа запевняв, що хоче дотримуватися початкового контракту та провести цей двобій у рідній для обох бійців країні.

Промоутер Ей Джея додав, що вони перебувають у постійному контакті та вірить у те, що протягом наступного тижня нарешті відбудеться анонс довгоочікуваної британської битви.

"Протягом останнього тижня, ми перебуваємо у постійному контакті – я не можу сказати, що це "перемовини", бо контракт уже підписаний, але в дискусіях із Netflix та з Sela. І ми вважаємо, що маємо чудові позиції для руху вперед. Я не можу вам зараз назвати дати, арени чи те, що саме станеться, оскільки офіційний анонс буде від Туркі Аль аш-Шейха. Але я сподіваюся, що протягом наступного тижня ми вийдемо на позицію для анонсу бою у Британії. І якщо це станеться, британська публіка влаштує неймовірне свято. Думаю, в процесі Ей Джея слід посвятити в лицарі", – зазначив Гірн.

Раніше видання Daily Mail повідомляло, що битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Водночас інсайдер Ден Рафаель розповів, що бій Ф'юрі – Джошуа таки може відбутися у Великій Британії.

Ведучий спортивного шоу на TalkSPORT Саймон Джордан розкритикував Гірна через його позицію щодо проведення зустрічі у Великій Британії. Водночас британський боксер надважкої ваги Девід Аллен зізнався, що йому вже набридло чекати офіційного оголошення британської дуелі.

Раніше колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах Едрієн Бронер спрогнозував тріумфатора протистояння Тайсона проти Ентоні.